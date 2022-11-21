Суд в Польше отменил штраф «Газпрому» и компаниям ЕС за строительство СП-2

Польский суд отменил решение регулятора страны о штрафе «Газпрому» и европейским компаниям, участвовавшим в строительстве «Северного потока – 2» (СП-2).

В октябре 2020 года регулятор UOKiK оштрафовал пятерых партнеров «Газпрома» за строительство СП-2 на сумму около $60 млн. Речь идет о компаниях Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Сам «Газпром» оштрафовали на $7,6 млрд.

Штрафы наложили из-за отсутствия разрешения на работы. Согласно постановлению регулятора, эти компании были обязаны в течение месяца разорвать договоры на финансирование строительства газопровода.

В российской компании решили обжаловать решение UOKiK, отметив, что газовый холдинг не нарушал польское антимонопольное законодательство.

Как тогда заявил президент РФ Владимир Путин, Запад необоснованно «вставляет палки в колеса» и работает неконкурентно в отношениях с «Газпромом». По словам главы государства, он пытается неестественным, нерыночным способом ограничить естественное конкурентное преимущество Москвы.

СП-2 был возведен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за антироссийских санкций стран Запада.

В сентябре 2022 года на СП-2 была обнаружена утечка. Спустя четыре дня Путин констатировал, что англосаксы (США и Великобритания) перешли к диверсиям, организовав взрыв на международных газовых магистралях.

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