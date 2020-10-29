Путин обвинил Запад в неконкурентных отношениях с «Газпромом»

Западные партнеры совершенно необоснованно вставляют палки в колеса и работают неконкурентно в отношениях с «Газпромом». Об этом 29 октября, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет», заявил президент России Владимир Путин.

«Они не только обеспечивают конкурентоспособность, дополнительные элементы конкурентоспособности для нашей экономики, с чем наши европейские партнеры не всегда согласны и стараются нам там всякие палки в колеса вставлять, на мой взгляд, абсолютно необоснованные», — сказал он.

По мнению Путина, таким образом Запад пытается «неестественным, нерыночным» способом ограничить «естественное конкурентное преимущество» Москвы. Он полагает, что такие действия являются неправильными, несправедливыми и абсолютно нерыночными.

«Поставки газа на экспорт обеспечивают не только безубыточность работы «Газпрома», но и создают финансовые условия — экспортные цены значительно выше внутренних — дают реализовывать планы по газификации», — подчеркнул Путин.

В начале октября польский регулятор UOKiK оштрафовал пятерых партнеров «Газпрома» за строительство «Северного потока – 2» на сумму около $60 млн. Речь идет о компаниях Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Сам «Газпром» оштрафован на $7,6 млрд.

Штрафы наложили из-за отсутствия разрешения на работы. Согласно постановлению регулятора, эти компании обязаны в течение месяца разорвать договоры на финансирование строительства газопровода.

В российской компании решили обжаловать решение UOKiK, отметив, что газовый холдинг не нарушал польское антимонопольное законодательство.