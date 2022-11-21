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Госдума предложила запретить распространение материалов о педофилии и смене пола

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Госдуме предложили запретить в СМИ, рекламе и кинематографе распространение материалов, пропагандирующих педофилию и смену пола. Такие термины парламентарии предложили внести в поправки ко второму чтению законопроекта о ЛГБТ на заседании комитета Госдумы по информполитике в понедельник, 21 ноября.

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По мнению гендиректора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, если запрет направлен именно на пропаганду смены пола, то формулировку следует закрепить именно в таком виде.

«Запрет пропаганды смены пола в отдельных статьях законопроекта изложен слишком неопределенно — запретить предложили «информацию, способную вызвать желание сменить пол». Фактически, оценивается потенциал информации, прошедший через мозг ребенка, а критерий намеренного формирования такого желания вообще не учитывается», — подчеркнул эксперт в беседе с «Известиями».

11 ноября сообщалось, что депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев подготовили поправки к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ, в соответствии с которыми за повторное нарушение норм закона может грозить уголовная ответственность.

Глава комитета нижней палаты по информационной политике Александр Хинштейн сообщил «Известиям», что законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды и о наказании за их невыполнение Госдума может принять в окончательном чтении до конца года. Пока документ прошел первое чтение в Госдуме.

В I чтении Госдума приняла законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ) в РФ, в том числе в СМИ, книгах, рекламе, кино и интернете, 27 октября. Авторами законопроекта выступили почти 400 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Сейчас в РФ действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Он был принят в России в 2013 году.

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