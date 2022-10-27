Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в РФ

Госдума в I чтении приняла законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ) в РФ, в том числе в СМИ, книгах, рекламе, кино и интернете. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента в четверг, 27 октября.

Авторами законопроекта выступили почти 400 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Изменения предлагается внести в ст. 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также в ряд федеральных законов.

Согласно документу, иностранцев будут выдворять из РФ в случае нарушения закона и выписывать им штрафы до 400 тыс. рублей. При этом административные штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди взрослых в интернете могут составить до 4 млн рублей. Штраф за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних в интернете составит до 5 млн рублей.

Кроме того, штраф за пропаганду педофилии составит до 10 млн рублей.

Законопроект был внесен в Госдуму 20 октября. Отмечалось, что демонстрация детям ЛГБТ-информации и информации, вызывающей желание сменить пол, также будет запрещена в РФ. Помимо этого для детей будет введен механизм ограничения доступа к прослушиванию или просмотру подобных сведений.

23 августа председатель комитета Госдумы по культуре, член фракции «Единая Россия» Елена Ямпольская сообщила «Известиям», что законодательные инициативы, призванные ограничить число ЛГБТ-контента в кино, театре и литературе, поступают от депутатов самых разных фракций.

Сейчас в РФ действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Он был принят в России в 2013 году.