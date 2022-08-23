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В ГД объяснили предложение исключить из продажи книги с пропагандой нетрадиционных отношений

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Законодательные инициативы, призванные ограничить число ЛГБТ-контента в кино, театре и литературе, поступают от депутатов самых разных фракций. Однако пока непонятно, каким образом будут осуществляться подобные ограничения и что можно понимать под словом «пропаганда», сказала «Известиям» во вторник, 23 августа, председатель комитета Госдумы (ГД) по культуре, член фракции «Единая Россия» Елена Ямпольская.

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«Роскомнадзор — организация авторитетная, но речь идет о предложении, к которому можно прислушаться, а можно не прислушаться», — прокомментировала Ямпольская.

Председатель комитета ГД по культуре добавила, что наличие или отсутствие пропаганды может определить только суд, Госдуме остается лишь вносить в разработку законодательные инициативы.

Собеседница «Известий» также рассказала, что публикацию и продажу скандального романа «Лето в пионерских галстуках», рассказывающего о гомосексуальной любви в пионерском лагере, пропагандой как раз не назовешь.

«Это была очень дефицитная книжка, оформленная по всем правилам: она продавалась в целлофане, с маркировкой «18+». Подростки за ней гонялись, все хотели приобрести, потому что она модная и популярная. Читатели даже не знали, о чем там идет речь, для них это была романтическая история первой любви», ­— рассказала Ямпольская.

Депутат пояснила, что ее личная инициатива заключается в том, чтобы конкретизировать запрет, распространив его на описание и изображение сцен сексуальных девиаций с участием несовершеннолетних — «неважно, ЛГБТ это или мечта о смене пола».

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