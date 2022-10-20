В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

В Государственную думу внесен законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ) в России, в том числе в кино, интернете, рекламе и на телевидении. Об этом 20 октября сообщил депутат Госдумы Петр Толстой.

Согласно законопроекту, иностранцев будут выдворять из РФ в случае нарушения закона и выписывать им штрафы до 400 тыс. рублей. При этом административные штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди взрослых в интернете могут составить до 4 млн рублей. Штраф за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних в интернете составит до 5 млн рублей. Соответствующие изменения вносятся в ст. 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Демонстрация детям ЛГБТ-информации и информации, вызывающей желание сменить пол, также будет запрещена в РФ. Помимо этого, для детей будет введен механизм ограничения доступа к прослушиванию или просмотру подобных сведений.

Кроме того, за распространение среди несовершеннолетних лиц информации, которая «способна вызвать желание сменить пол», если это не подпадает под уголовно наказуемое деяние, предлагается определить штрафные меры от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 200 тыс. для должностных лиц, от 800 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц. В случае распространения аналогичной информации в интернете предлагается наказывать данные действия штрафом от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для граждан, от 200 тыс. до 400 тыс. для должностных лиц и от 1 млн до 4 млн рублей для юридических лиц.

Если информацию, пропагандирующую смену пола, в России распространяет гражданин иностранного государства, в том числе в интернете, для него предполагается штраф от 50 тыс. до 200 тыс. рублей с последующим выдворением из страны. Кроме того, возможно наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

За пропаганду педофилии в РФ иностранцев будут штрафовать до 800 тыс. рублей и выдворять из страны. Штраф за пропаганду педофилии в интернете составит до 10 млн рублей. Для детей будет введен механизм ограничения доступа к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации.

Ожидается, что законопроект рассмотрят в первом чтении 27 октября.

Ранее, 4 октября, сообщалось, что сервису TikTok назначен штраф в размере 3 млн рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Представитель TikTok просил в суде прекратить дело за отсутствием состава правонарушения.

23 августа председатель комитета Госдумы (ГД) по культуре, член фракции «Единая Россия» Елена Ямпольская сообщила «Известиям», что законодательные инициативы, призванные ограничить число ЛГБТ-контента в кино, театре и литературе, поступают от депутатов самых разных фракций. Однако парламентариям пока непонятно, каким образом будут осуществляться подобные ограничения и что можно понимать под словом «пропаганда».

18 июля в Госдуму внесли законопроект, согласно которому в России полностью запрещено распространение информации, которая является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

Сейчас в РФ действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Он был принят в России в 2013 году.