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В Госдуму внесли запрещающий любую пропаганду ЛГБТ в РФ законопроект

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий любую информационную пропаганду в России нетрадиционных отношений
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Государственную думу внесен законопроект, согласно которому предлагается полностью запретить распространение информации, которая является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Текст документа опубликован в думской электронной базе в понедельник, 18 июля.

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Поправки предлагается внести в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», запретив распространять информацию, которая так или иначе связана с пропагандой войны, разжиганием национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также другой информации, за распространение которой грозит уголовная или административная ответственность.

В пояснительной записке депутаты отметили важность определения мер, которые будут направлены на обеспечение интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества. Также в законопроекте сказано о том, что запрещается отрицание семейных ценностей и популяризация нетрадиционных сексуальных отношений.

Комитет Госдумы по информационной политике 11 июля предложил полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в России. Предлагается в целом распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно возраста аудитории и установить административную ответственность за такую пропаганду, расширив для этого ст. 6.21 КоАП. На данный момент она касается лишь пропаганды среди несовершеннолетних.

7 июля законодательное собрание Севастополя внесло в Государственную думу законопроект о штрафах до 500 тыс. рублей для граждан и до 10 млн рублей для юрлиц за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

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