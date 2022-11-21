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Глава администрации Читы Сапожников объявил об уходе на спецоперацию на Украине

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Глава администрации Читы Александр Сапожников покинул свой пост и отправился в зону специальной военной операции. Об этом он сообщил в понедельник, 21 ноября, в своем Telegram-канале.

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«Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего, — в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и мое призвание вновь встать на защиту нашей страны», — написал он.

Сапожников поблагодарил губернатора края Александра Осипова, правительство региона, волонтеров, работников служб и других граждан, которые «помогают делать город лучше».

Он также пожелал Чите «гармоничного и динамитного развития», а жителям города счастья и благополучия.

В пресс-службе администрации Читы подтвердили «РИА Новости», что Сапожников ушел в отставку, исполняющим обязанности назначен первый заместитель главы Андрей Гренишин.

Александр Сапожников занимал пост руководителя администрации Читы с ноября 2019 года.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возглавил в зоне СВО инспекторскую группу военных советников под названием «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку подразделениям в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). 25 октября стало известно, что Рогозин взял себе позывной Космос для радиообмена.

25 сентября сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов стал наводчиком противотанковой батареи в Донбассе. Он рассказал, что вернул себе старый позывной — Густав.

До этого, 23 сентября, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что четыре парламентария направили ему заявления с просьбой отправить их в зону СВО. Так, он получил письма от Милонова, председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, заместителя председателя комитета по обороне Дмитрия Саблина, секретаря хакасского регионального отделения «Единой России» Сергея Сокола.

21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. 31 октября Путин заявил о ее завершении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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