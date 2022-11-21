Вооруженные силы России уничтожили под Херсоном полковника ВСУ

Во время боестолкновений в Херсонской области российской армией уничтожен командир батальона полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Красивов. Об этом 21 ноября сообщил Telegram-канал «Суспільне Ужгород».

«Погиб полковник Мыкола Красивов, служивший комбатом 105-го батальона 63-й механизированной бригады», — отмечается в сообщении.

В этот же день Минобороны РФ сообщило о ликвидации под Херсоном диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая пыталась переправиться на левый берег Днепра. Диверсанты переправлялись на катере.

19 ноября вице-премьер страны Ирина Верещук заявила, что власти Украины готовы обеспечить эвакуацию жителей правобережной части Херсонской области. Каждый желающий может уехать в другие регионы, а государство обеспечит «доставку, проживание, медицинское обеспечение и прочее», заверила она.

12 ноября в Херсоне объявили о введении комендантского часа, а также об ограничении въезда в Херсон и выезда за его пределы. Данные меры, по словам украинских властей, продиктованы необходимостью разминировать город.

11 ноября в Минобороны РФ заявили, что на херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра. При этом официальный представитель ведомства Игорь Конашенков подчеркнул, что лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.

Более 30 тыс. российских военнослужащих выведены на левый берег Днепра. Также переправлено 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе подлежащей ремонту.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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