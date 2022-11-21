Индонезия ожидает запуска прямых рейсов в Россию к лету

Прямые рейсы из Москвы в Джакарту и на Бали, скорее всего, будут запущены к началу лета 2023 года. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес.

«Я надеюсь, до следующего лета этот вопрос решится и летать на Бали будет проще», — отметил посол в разговоре с «РИА Новости».

Дипломат добавил, что авиакомпания Azur Air уже получила разрешение на полеты в Джакарту. По его словам, перевозчику осталось выполнить некоторые требования. «Одно из них — открыть офис в Индонезии. Также Nordwind пытается получить разрешение, мы в процессе», — пояснил посол.

15 ноября также сообщалось, что в Индонезии выразили надежду на возобновление авиасообщения с Россией. Министр туризма и креативной экономики страны Сандиага Уно отметил, что ждет от авиакомпаний сигнал о готовности. Он также обсуждал возобновление авиасообщения с министром транспорта Таиланда.

21 октября Таварес рассказал, что прерванные из-за пандемии прямые рейсы из Москвы на Бали вскоре могут возобновиться. Дипломат добавил, что возобновление полетов приведет к увеличению турпотока из России в Индонезию.

Президенты двух стран Владимир Путин и Джоко Видодо обсуждали организацию прямого авиасообщения на встрече, прошедшей 30 июня. Российский лидер предложил возобновить рейсы из Москвы на Бали.

До пандемии прямые рейсы в аэропорт Денпасар на Бали из Москвы выполняла авиакомпания «Россия». В августе 2021 года разрешение на перелет получил «Аэрофлот», однако беспересадочные рейсы так и не были запущены.