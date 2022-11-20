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WSJ узнала о поиске новых поставщиков СПГ в страны Европы
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WSJ узнала о поиске новых поставщиков СПГ в страны Европы

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Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
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Европейские компании начали вести переговоры с производителями сжиженного природного газа (СПГ) о приобретении газа на последующие годы. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal в воскресенье, 20 ноября.

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«Немецкие компании, в том числе производитель химической продукции BASF и коммунальное предприятие Uniper, в последние недели вели переговоры с американскими экспортерами СПГ и другими о потенциальных сделках по поставкам газа, которые, вероятно, начнутся во второй половине десятилетия», — говорится в публикации со ссылкой на источники.

Отмечается, что газовые хранилища ЕС заполнены примерно на 95%. По словам аналитиков, этой зимой континенту удастся избежать энергетической катастрофы. Но ожидается, что обеспечить поставки газа на следующую зиму для европейских стран станет труднее, так как большая часть поставок из России прекращена, а глобальная конкуренция за ограниченные поставки СПГ растет.

Европейские компании обеспокоены из-за энергетической безопасности, потому что не хотят подписывать долгосрочные контракты. Кроме того, европейцы хотят более низких цен от американских поставщиков, утверждая, что США выигрывает от энергокризиса.

Ранее, 3 ноября, исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис отметил, что США стали вторым по объемам поставщиком газа для Европы после Норвегии. По его словам, США поставляют в Евросоюз СПГ.

Помощник американского госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт 16 октября рассказал, что США поставляют в Европу 70% СПГ, предназначенного на экспорт. Он подтвердил приверженность американских властей совместной работе по предотвращению дефицита энергии, роста инфляции и дальнейшего экономического спада.

1 ноября агентство Синьхуа указало на то, что США превратили европейский кризис в «возможности Америки» и извлекли из этого выгоду, что вызвало негодование Евросоюза. Президент Франции Эммануэль Макрон, в частности, уже обращал внимание на то, что американцы продают Европе газ гораздо дороже.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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