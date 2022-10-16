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Госдеп раскрыл долю экспортируемого из США в Европу СПГ

Госдепартамент: США поставляют в Европу 70% от своего экспортируемого СПГ
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Фото: Global Look Press/Sina Schuldt
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США поставляет в Европу 70% сжиженного природного газа (СПГ), предназначенного на экспорт. Об этом в воскресенье, 16 октября, рассказал помощник американского госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.

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«США мобилизуют свои ресурсы по экспорту природного газа, чтобы обеспечить нужды Европы. Факт, что США будут крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире в нынешнем году, 70% нашего экспорта направлены в Европу», — заявил он в интервью для болгарского телеканала bTV.

Кроме того, по словам Пайетта, Соединенные Штаты Америки являются крупнейшим производителем энергетических ресурсов в мире и намерены удерживать эту позицию еще долгое время.

Он добавил, что поддержка Вашингтона должна позволить европейским государствам успешно преодолеть холода. Пайетт подтвердил приверженность американских властей совместной работе по предотвращению дефицита энергии, роста инфляции и дальнейшего экономического спада.

Ранее, 12 октября, министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр призвал США снизить стоимость СПГ для европейских потребителей, пострадавшим от энергетического кризиса.

После того как Россия значительно сократила поставки топлива в Европу, страны Евросоюза (ЕС) обратились к США, чья доля в европейском импорте СПГ выросла с 28% до 45%.

До этого, 10 октября, Ле Мэр предостерег США от попыток установить экономическое господство путем ослабления Европы на фоне украинского конфликта. Он подчеркнул, что ситуация, когда Вашингтон продает свой сжиженный природный газ в четыре раза дороже, чем собственным промышленникам, неприемлема.

6 октября глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, предложила лидерам ЕС обсудить возможный комплекс мер по снижению цен на импортируемый газ. Она заявила о необходимости ускорить переговоры с надежными поставщиками, которыми, по ее словам, являются Норвегия и США.

Накануне глава министерства экономики Германии Роберт Хабек обвинил США в завышении цен на газ. По его словам, ЕК должна обсудить данный вопрос с дружественными ФРГ странами. Он считает, что ЕС должен объединить внутренний рынок и организовать обоснованное покупательское поведение стран-членов. Благодаря этому отдельные страны объединения не станут повышать цены на газ на мировом рынке.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствия после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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