Байден призвал запретить штурмовое оружие в США после стрельбы в Колорадо

После инцидента со стрельбой в ночном клубе штата Колорадо, в котором погибли пять человек, президент США Джо Байден призвал ужесточить контроль над огнестрельным оружием и запретить продажу в стране штурмового оружия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома 20 ноября.

Как отметил Байден, в 2022 году он подписал «самый значимый за последние почти три десятилетия закон, направленный на обеспечение безопасности оборота оружия» и принял другие меры.

«Но мы должны добиваться большего. Мы должны ввести запрет на штурмовое оружие, чтобы убрать оружие войны с улиц Америки», — отметил Байден.

Сообщалось, по меньшей мере пять человек погибли и еще 18 пострадали в результате стрельбы в гей-клубе Q в городе Колорадо-Спрингс в американском штате Колорадо 20 ноября. Стрелявшего задержали. Полиция отказалась говорить о возможном мотиве.

В июне два человека погибли, еще несколько получили тяжелые ранения во время стрельбы в гей-баре London Pub в центре Осло.