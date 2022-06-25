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Два человека погибли в результате стрельбы в гей-баре в Осло

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Фото: depositphotos.com
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Два человека погибли, еще несколько получили тяжелые ранения во время стрельбы в ночь на в субботу, 25 июня, в гей-баре London Pub в центре столицы Норвегии. Об этом сообщает полиция Осло.

Неизвестный мужчина открыл огонь по посетителям, чем спровоцировал панику в заведении.

«Подтверждена гибель двух человек во время перестрелки. Есть несколько тяжелораненых», — говорится в публикации правоохранителей в Twitter.

Также сотрудники полиции сообщили о задержании подозреваемого недалеко от места преступления.

Причины стрельбы пока неизвестны. В районе происшествия ведутся работы экстренных служб.

Представители норвежского отдела новостей BNN обратились к жителям Осло с призывом освободить проезд к клубу для машин скорой помощи.

Ранее, 21 июня, испанский аристократ Фернандо Гонсалес де Кастехон застрелил двух женщин в центре Мадриде, а затем покончил с собой. До этого мужчина неоднократно был обвинен в жестоком обращении с членами семьи.

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