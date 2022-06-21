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Испанский граф застрелил двух женщин в центре Мадрида

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Фото: youtube.com/Cadena SER
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Испанский аристократ Фернандо Гонсалес де Кастехон, носивший титулы граф Атарес и маркиз де Периха застрелил двух женщин в Мадриде, затем покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER.

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По информации радиостанции, в понедельник на улице Серрано в столице Испании произошло убийство двух женщин. Мужчина покончил с собой. Источники следствия подтвердили SER, что одна из пострадавших была его подругой, а другая — ее знакомой.

Источники рассказали, что 53-летний граф Атарес не имел разрешения на пистолет, из которого застрелил женщин.

При этом, источники в полиции подтвердили, что у мужчины дома были найдены оружие и фотографии диктатора Франсиско Франко и Адольфа Гитлера. Соседи также рассказали, что часто замечали, как он стрелял по мишеням во внутреннем дворе дома.

Кроме того, граф в 2009 году обвинялся в жестоком обращении с сестрой и матерью. А в 2018 году жена подала жалобу на мужчину за жестокое обращение, но позже отозвала ее, и они снова стали жить вместе.

В августе 2021 года сообщалось, что гражданка России была убита своим 53-летним сожителем в поселке Ринкон-де-ла-Виктория, расположенном в испанской провинции Малага.

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