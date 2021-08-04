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Сожитель убил россиянку в Испании и попытался сжечь тело

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Россиянка была убита своим 53-летним сожителем в поселке Ринкон-де-ла-Виктория, расположенном в испанской провинции Малага. Об этом сообщает издание El Mundo 3 августа.

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По данным газеты, мужчина был арестован 2 августа, после того как стражам порядка поступило сообщение о лежащей на полу гаража одного из домов женщине, а также о том, как мужчина пытался запихнуть ее в багажник.

Прибывшие на место происшествия полицейские заметили пятна крови на земле. Позднее в этот же день службы экстренной помощи получили сообщения об обнаружении сгоревшего трупа в городе Нерха. Прибывшие по вызову следователи обнаружили мертвую женщину в нижнем белье с ожогами на теле.

Стражи правопорядка задержали подозреваемого в расправе мужчину, когда он возвращался обратно в тот же гараж. На переднем сиденье его автомобиля они обнаружили паяльную лампу, с помощью которой, как впоследствии признался мужчина, он пытался избавиться от тела возлюбленной.

Причины и обстоятельства убийства женщины не приводятся.

В феврале прошлого года сообщалось, что в Италии полицейские нашли тела россиянки и ее супруга-датчанина в их квартире под Турином на севере страны. По версии следователей, между супругами произошел серьезный конфликт, в ходе которого мужчина набросился на жену и убил ее, нанеся ей несколько ударов ножом.

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