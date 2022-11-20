Пять человек погибли и 18 пострадали при стрельбе в клубе в Колорадо

По меньшей мере пять человек погибли и еще 18 пострадали в результате стрельбы в гей-клубе Q в городе Колорадо-Спрингс в американском штате Колорадо. Об этом 20 ноября сообщает телеканал CNN.

Лейтенант полиции Колорадо-Спрингс Памела Кастро заявила, что подозреваемый в стрельбе ранен. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Полиция отказалась говорить о возможном мотиве.

Капитан пожарной охраны Колорадо-Спрингс Майк Смэлдино сообщил, что 11 машин скорой помощи прибыли на место происшествия после нескольких звонков в службу 911.

«Мы будем здесь еще много, много часов», — уточнила Кастро.

В июне два человека погибли, еще несколько получили тяжелые ранения во время стрельбы в гей-баре London Pub в центре Осло.