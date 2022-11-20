Останкинскую башню подсветят зеленым светом в поддержку акции

Останкинская телебашня окрасилась в зеленый цвет. Яркую подсветку включили в поддержку акции «Сохраним лес». Всего во флешмобе участвуют 28 телевизионных башен в российских городах, передает телеканал «Известия». 20 ноября проект «Сохраним лес» достиг своей годовой цели — в стране высадили 70 млн деревьев.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.