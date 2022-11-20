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Марсьяль заменит вынужденного пропустить ЧМ-22 Бензема

Дешам подтвердил, что Бензема будет вынужден пропустить ЧМ-2022
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Фото: Global Look Press/XinHua
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Французская федерация футбола разместила на сайте заявление главного тренера сборной Франции Дидье Дешама после разговора с врачом форварда Карима Бенземы. Из-за травмы обладатель «Золотого мяча» пропустит мундиаль, его заменит форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, сообщил «Спорт-Экспресс».

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«Мне очень грустно за Карима, для которого участие в этом чемпионате мира было главной целью. Несмотря на этот новый тяжелый удар для сборной Франции, я полностью уверен в своей команде. Мы сделаем всё возможное, чтобы справиться с огромной задачей, которая нас ждет», — говорится в заявлении главного тренера французской команды.

Дешам добавил, что Бензема был вынужден прервать групповую тренировку из-за боли в четырехглавой мышце левого бедра. МРТ подтвердило повреждение правой части бедренной кости, для восстановления которого потребуется три недели.

«В своей жизни я никогда не сдавался, но сегодня я должен, как и всегда, думать о команде. Разум подсказывает мне оставить свое место тому, кто может помочь нашей команде провести хороший турнир. Спасибо за все ваши сообщения поддержки», — написал Бензема в соцсетях.

В сборную Франции был вызван форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, пишет Get French Football News. По сведениям источника, 26-летний нападающий заменит Бензему.

Вечером 19 ноября Бензема не смог завершить групповую тренировку в Дохе и покинул поле раньше коллег по команде. Французские СМИ утверждали, что форвард сборной получил на тренировке травму бедра и, возможно, пропустит матч против Австралии.

Ранее Бензема восстанавливался после травмы подколенного сухожилия и растяжения колена.

Первый матч Франции на ЧМ-2022 против сборной Австралии состоится 22 ноября. 26 ноября действующие чемпионы мира сыграют против Дании, 30-го — против Туниса.

22-й по счету мундиаль пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Это первый в истории Кубок мира, проходящий осенью-зимой, и второй, проводимый на территории Азии. Расписание, группы, трансляции, прогнозы, а также интересные факты и скандалы — в материале «Известий».

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