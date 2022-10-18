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Карим Бензема впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча»

Французский форвард «Реал Мадрид» Бензема получил «Золотой мяч» 2022 года
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Французский нападающий испанского клуба «Реал Мадрид» Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча». Об этом в понедельник, 17 октября, сообщил «Спорт-Экспресс».

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С первым в карьере «Золотым мячом» футболиста поздравил президент Франции Эммануэль Макрон.

«КБ9! Две буквы и цифра, которые войдут в историю футбола. Через 24 года после Зидана Карим Бензема приносит Франции еще один «Золотой мяч». Поздравляем его», — написал Макрон в Twitter.

34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл в четвертый раз чемпионат Испании и в пятый раз Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2009 года. Всего он провел за команду 615 матчей, забив 328 голов, что является вторым результатом в истории клуба. Больше голов только у португальца Криштиану Роналду, который забил 450 мячей.

Бензема принес мадридскому клубу 12-й «Золотой мяч». Ранее обладателями главного индивидуального приза в качестве игроков «Реала» становились аргентино-испанский футболист Альфредо Ди Стефано, француз Раймон Копа, бразилец Роналдо, итальянец Фабио Каннаваро, португальцы Луиш Фигу и Криштиану Роналду и хорват Лука Модрич.

Вторым по итогам голосования стал сенегальский нападающий германской «Баварии» Садио Мане, третьим — бельгийский полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.

В прошлом году награду получил аргентинец, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси. До этого аргентинец получал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах и является рекордсменом по этому показателю. Следом за ним — форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду с пятью «Золотыми мячами».

«Золотой мяч» был учрежден главным редактором еженедельника France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского «Блэкпула» Стэнли Мэттьюзу. В 1963 году Лев Яшин стал единственным вратарем в истории, который получил эту награду.

В этот же день вратарь «Реала» бельгиец Тибо Куртуа получил приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года. Второе место в опросе занял бразильский голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер, третье — его соотечественник Эдерсон Мораес, выступающий за «Манчестер Сити».

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