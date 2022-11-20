Теннисист Андрей Рублев проиграл норвежцу Рууду в полуфинале Итогового турнира АТР

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл норвежцу Касперу Рууду в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине. Об этом в субботу, 19 ноября, сообщила пресс-служба АТР.

В полуфинале он уступил норвежцу Касперу Рууду в двух сетах — 2:6, 4:6. Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут, передает «Спорт-Экспресс».

Ранее, 19 ноября, Рублев победил грека Стефаноса Циципаса. В трех сетах он выиграл у Циципаса со счетом 3:6, 6:3, 6:2 и со второго места вышел из красной группы в плей-офф.

16 ноября Рублев проиграл сербу Джоковичу во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу Джоковича.

Итоговый турнир АТР проходит с 13 по 20 ноября. Суммарный призовой фонд соревнований составляет рекордные $14,75 млн, что на 103% больше, чем год назад.

Для Рублева игра на Итоговом турнире ATP стала третьей в карьере.