Рублев проиграл Джоковичу на Итоговом турнире АТР

Российский теннисист Андрей Рублев 16 ноября проиграл сербу Новаку Джоковичу во втором туре группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в итальянском Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу Джоковича. Как отмечает «Спорт-Экспресс», так серб обеспечил себе место в полуфинале турнира.

Накануне сообщалось, что Рублев обыграл теннисиста Даниила Медведева в первом матче (2:1), а Джокович — грека Стефаноса Циципаса (2:0). Это была вторая подряд победа Рублева над Медведевым (в личном противостоянии счет 4:2 в пользу Медведева).

Во второй встрече красной группы позже в среду сыграют Медведев и Циципас. В полуфинал выйдут два человека из квартета.

2 ноября Рублев в третий раз в его карьере квалифицировался на итоговый турнир АТР. Это стало возможным после того, как поляк Хуберт Хуркач и американец Тейлор Фритц не смогли пройти в третий круг турнира в Париже, лишившись возможности обойти российского теннисиста.

Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) проходит с 13 по 20 ноября. Суммарный призовой фонд соревнований составляет рекордные $14,75 млн, что на 103% больше, чем год назад.