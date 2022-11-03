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Российский теннисист Рублев квалифицировался на итоговый турнир ATP
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Российский теннисист Рублев квалифицировался на итоговый турнир ATP

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Теннисист Андрей Рублев квалифицировался на итоговый турнир Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), который пройдет с 13 по 20 ноября в итальянском Турине. Об этом в среду, 2 ноября, сообщает «Спорт-Экспресс».

Рублев отобрался на итоговый турнир ATP третий раз в карьере. Это стало возможным после того, как поляк Хуберт Хуркач и американец Тэйлор Фритц не смогли пройти в третий круг турнира в Париже, лишившись возможности обойти российского теннисиста.

Рублев на итоговом турнире ATP выступал в 2020 и 2021 году, но не смог выйти из группы.

Помимо Рублева за победу в Турине поборется еще один представитель РФ — Даниил Медведев.

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