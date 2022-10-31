Медведев поднялся на третье место рейтинга ATP

Даниил Медведев переместился с четвертого на третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия чарта появилась на сайте организации 31 октября.

Так, россиянин после победы на турнире в Вене (ATP-500) 31 октября получил 500 очков и занял третью позицию с 5,655 баллами. Выше него на втором месте испанец Рафаэль Надаль с 5,810 баллами. Лидер рейтинга ― Карлос Алькарас (6,730 баллов).

Помимо этого, Андрей Рублев потерял одну позицию и переместился с восьмого на девятое место, уступив канадец Феликс Оже-Альяссим. Также в десятку рейтинга вернулся польский спортсмен Хуберт Хуркач.

Карен Хачанов опустился в рейтинге с 18-ой позиции на 19-ую, Аслан Карацев ― с 60-ой на 58-ую, Павел Котов ― с 96-ой на 98-ую. Роман Сафиуллин, наоборот, поднялся с 93-го места на 92-ое.

26 октября Медведев выиграл первый матч с момента получения травмы. Он одержал победу над грузином Николозом Басилашвили в первом круге турнира в Вене. Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:2 и продолжалась 60 минут.

Даниил Медведев ― победитель US Open (2021), финалист турниров US Open (2019) и Australian Open (2021, 2022), победитель 14 турниров ATP в одиночном разряде, а также обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России.