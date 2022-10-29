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Теннисист Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP

Россиянин Даниил Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP
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Фото: REUTERS/Lisa Leutner
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Российский теннисист Даниил Медведев в субботу, 29 октября, квалифицировался на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

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Медведев завоевал путевку на турнир после того, как одержал победу над болгарином Григором Димитровым в полуфинале соревнований в Вене. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянина.

В финале Даниил Медведев сыграет против канадского теннисиста Дениса Шаповалова, сообщает «Спорт-Экспресс».

На Итоговый турнир ATP также квалифицировались испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович. В соревнованиях примут участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона. На оставшиеся два места претендуют россиянин Андрей Рублев, канадец Феликс Оже-Альяссим, американец Тейлор Фритц и поляк Хуберт Хуркач.

Медведев в четвертый раз квалифицировался на Итоговый турнир ATP. В 2019 году теннисист не вышел из группы, в 2020 стал победителем соревнований, а в прошлом году проиграл в финале Александру Звереву из Германии.

Итоговый турнир пройдет с 13 по 20 ноября в Турине, Италия.

Ранее, 26 октября, Медведев выиграл первый матч с момента получения травмы. Он одержал победу над грузином Николозом Басилашвили в первом круге турнира в Вене. Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:2 и продолжалась 60 минут.

Медведев является победителем US Open (2021), финалистом турниров US Open (2019) и Australian Open (2021, 2022), победителем 14 турниров ATP в одиночном разряде, а также обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России. Также он является четвертой ракеткой мира среди мужчин по рейтингу ATP.

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