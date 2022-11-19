Теннисист Рублев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Россиянин Андрей Рублев победил грека Стефаноса Циципаса в матче третьего тура группового этапа турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине и вышел в полуфинал. Об этом стало известно в воскресенье, 19 ноября.

В трех сетах он выиграл у Циципаса со счетом 3:6, 6:3, 6:2 и со второго места вышел из красной группы в плей-офф, где сыграет с норвежцем Каспером Руудом, сообщает «Спорт-Экспресс». Матч длился 1 час 42 минуты.

«Я не сдавался. Я продолжал бороться и играть. <…> Я думал, что у меня будут шансы, если я просто выложусь на все сто. Мне удалось переломить ход матча, и я счастлив выйти в полуфинал», — приводит слова Рублева сайт ATP.

Теннисист признался, что матча с Руудом ждет с нетерпением, потому что «Каспер такой приятный человек на корте и за его пределами».

«Он великий игрок, великий боец. Он добился стольких результатов в этом сезоне, так что для меня это будет действительно хорошим испытанием. Я надеюсь, что сделаю всё, что в моих силах, и посмотрю, что произойдет», — поделился ожиданиями полуфиналист.

Победителем красной группы является серб Новак Джокович, закрывает тройку лидеров Циципас, сразу за ним, на четвертой позиции, идет Даниил Медведев. Для Рублева игра на Итоговом турнире ATP станет третьей в карьере. В первых двух — в 2020 и 2021 годах — выйти из группы ему не удавалось.

16 ноября Рублев проиграл сербу Джоковичу во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP. Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу Джоковича.

Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов проходит с 13 по 20 ноября. Суммарный призовой фонд соревнований составляет рекордные $14,75 млн, что на 103% больше, чем год назад.