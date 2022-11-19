«Известия» показали обстановку вблизи места пожара на газопроводе в Ленобласти

Корреспондент «Известий» побывала на месте пожара на газопроводе в Ленинградской области и рассказала о складывающейся там обстановке.

По ее словам, движение в районе аварии пока затруднено, добраться до места ЧП сложно.

«Как сообщили очевидцы, они действительно слышали взрыв, видели огромное пламя. Оно сейчас заметно и за моими плечами. Предположительно, пострадавших нет. На месте ЧП сейчас работают все оперативные службы, выехали следователи. Пожар тушат», — рассказала корреспондент «Известий».

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, пожар возник в субботу на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Он указал, что угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. По предварительным данным, пострадавших нет.

По информации спасателей, возгорание произошло вследствие разгерметизации газопровода.

Кроме того, из-за пожара давление на магистральном газопроводе было временно снижено. ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.

В настоящее время пожарные локализуют очаг возгорания.

По данному факту Следственный комитет (СК) России по Ленинградской области организовал доследственную проверку. Проверку также назначила областная прокуратура.