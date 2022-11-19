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Собянин спрогнозировал ситуацию с наличием рабочих мест в Москве

Мэр Москвы Собянин: в столице будет сохраняться число рабочих мест пропорционально растущему населению
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Москва будет сохранять количество рабочих мест пропорционально растущему населению. Об этом сообщил 19 ноября мэр столицы Сергей Собянин.

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Правительство Москвы, по его словам, всегда поддерживает баланс градостроения и экономики, чтобы не нарушить это соотношение.

«Всегда же выгодно построить жилье, продал и, в общем, наварил барыши <...> Мы так не хотим. Поэтому количество рабочих мест пропорционально населению, которое тоже растет, в Москве будет сохраняться», — сказал Собянин в интервью «РИА Новости».

Кроме того, Собянин отметил, что уровень безработицы в Москве минимальный — 0,4%.

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов 18 ноября заявил, что Российская Федерация является островком стабильности на фоне наблюдающейся в мире неопределенности.

В конце октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявил, что нижняя точка спада валового внутреннего продукта (ВВП) России придется на середину 2023 года.

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