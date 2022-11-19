Собянин указал на минимальный уровень безработицы в Москве
Уровень безработицы в Москве минимальный — 0,4%. Об этом 19 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«У нас один из минимальных уровней безработицы в Москве. Это 0,4%. Практически безработицы нет», — сказал Собянин в интервью «РИА Новости».
Он отметил, что безработица в основном нишевая: либо людей не устраивают подходящие на рынке предложения, либо это только начинающая свой трудовой путь молодежь.
«Если сравнить с другими мировыми городами, европейскими городами, в Москве самый низкий уровень безработицы», — отметил градоначальник.
Кроме того, Собянин заверил, что Москва имеет запас прочности, чтобы пережить испытания. Он уверен, что российская столица справляется с вызванным санкциями экономическим кризисом лучше, чем Европа.
Накануне первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на форуме АТЭС заявил, что страна является островком стабильности на фоне наблюдающейся в мире неопределенности.