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Собянин заявил об имеющемся у Москвы запасе прочности

Собянин: у Москвы есть запас прочности пережить испытания
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
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Москва имеет запас прочности, чтобы пережить испытания. Об этом 19 ноября заявил столичный мэр Сергей Собянин.

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«Это мощный город, мощная экономика, диверсифицированная экономика с хорошим, мощным, развитым малым бизнесом и, конечно, с москвичами — высокопрофессиональными, с хорошим образованием, работящими. Это миллионы людей. И я уверен, что у Москвы большой запас прочности», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, Москва переживает вызванный санкциями экономический кризис лучше, чем Европа.

«Вы посмотрите на инфляцию, на рост цен, на проблемы с экономикой, с машиностроением, с крупными предприятиями, которые есть в Европе. Москва переживала многие кризисы, вызовы, всегда выходила победителем. Надеюсь, что у нас есть запас прочности, уверен в этом, пережить и эти испытания», — отметил градоначальник.

Днем ранее, 18 ноября, Собянин рассказал, что на следующей неделе начнется сборка первого автомобиля на заводе «Москвич». Он подчеркнул, что некоторое количество инвесторов уходит из города, но сейчас подавляющее большинство ниш заполнено российскими предпринимателями.

10 ноября Собянин принял решение о комплексном развитии трех бывших промзон — «Вагоноремонт», «Алтуфьевское шоссе» и «Северянин». В результате реорганизации территорий будет построено порядка 630 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Отмечается, что будет создано около 8 тыс. новых рабочих мест.

До этого, 31 октября, гендиректор завода «Москвич» Дмитрий Пронин сообщил, что в планах предприятия собрать в 2022 году около 600 автомобилей, часть из которых будет иметь электрическую начинку. В 2023 году предприятие должно произвести 50 тыс. автомобилей, из которых 10 тыс. будут электрическими, а в 2024 году по плану «Москвич» должен выйти на уровень в 100 тыс. автомобилей, из которых не менее 20 тыс. будут электрическими.

4 октября завод «Москвич» сообщил, что приступил к формированию собственной дилерской сети, которая будет насчитывать 23 центра, от Санкт-Петербурга до Красноярска.

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