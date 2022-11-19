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Захарова назвала идеи Борреля об отношениях с Россией провоцирующими раскол в ЕС

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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказывает идеи об отношениях с Россией, которые провоцируют раскол в Европе. Об этом 19 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«К сожалению, те идеи, которые внушает странам — членам Евросоюза Боррель, как и раньше, не содержат даже намека на стратегическое видение ЕС на российском направлении, они лишь провоцируют закрепление нового затяжного раскола Европы. Не предлагается никаких рецептов для решения накопившихся проблем. Будто Россия или Евросоюз как географические и цивилизационные соседи могут куда-то деться друг от друга», — приводит ее заявление МИД РФ.

По ее словам, целями нынешних лидеров ЕС являются сведение отношений с Россией до политической конфронтации и лишение общей истории и экономической базы.

«Похоже, Боррелю не дает покоя желание сомнительными инициативами вписать свое имя в мировую и европейскую историю. Впрочем, выделился испанец пока только как наиболее конфронтационный верховный представитель ЕС за всё время, запомнившийся воинственными призывами к «победе на поле боя» и расистскими рассуждениями о «европейском саде» и досаждающих европейцам «джунглях», — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что в предложенных Боррелем шести пунктах, описывающих принципы политики в отношении России, не содержится предложений о переговорном урегулировании украинского кризиса и обеспечении безопасности в Европе.

«Ставка сделана на «раскачивание» внутриполитической ситуации в нашей стране, зачистку собственного информационного поля от альтернативных точек зрения, закрепление Западных Балкан в качестве сферы влияния ЕС, перенос соперничества с Москвой на постсоветское пространство, насаждение западоцентричных «правил» и «изоляцию» России», — указала Захарова.

14 ноября портал EURActiv сообщил, что страны Евросоюза (ЕС) начали обсуждать будущее своих отношений с Россией из-за нового свода принципов взаимодействия с Москвой, который озвучил Боррель. Он предложил обсудить международную изоляцию и введение ограничительных мер в отношении России.

Также в тот день Боррель заявил, что ЕС пока не готов пока обсуждать новые санкции против России. По его словам, работа по санкциям сейчас идет на техническом уровне.

Днем ранее, 13 ноября, издание The Hill написало о разногласиях в ЕС по вопросу антироссийских санкций, в частности из-за обсуждения там запрета на поставки ядерного топлива из РФ.

До этого, 19 октября, газета The New York Times сообщила о несогласии некоторых западных стран по введению ограничений против РФ в выгодных им сферах.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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