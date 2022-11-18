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Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов журналистку Шихман и рэпера Noize MC

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Министерство юстиции РФ внесло в реестр физлиц-иноагентов журналистку Ирину Шихман, блогера Михаила Светова и рэпера Ивана Алексеева (Noize MC). Документ опубликован на сайте ведомства 18 ноября.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

В список также попали блогеры Руслан Карпук и Вячеслав Мальцев, основатель сетевого сообщества «Диссернет» Андрей Заякин и Олимпиада Усанова.

В обосновании их включения в реестр указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина.

Кроме того, в реестр СМИ-иноагентов внесен главный редактор «Татарской газеты», член Союза журналистов РФ Ирек Биккинин, а также главный редактор издания Republic (издание было ранее признано СМИ-иноагентом в РФ), руководитель интернет-издания It’s My City о жизни в Екатеринбурге Дмитрий Колезев.

28 октября Минюст также включил в реестр физлиц-иноагентов журналистку Екатерину Котрикадзе и основателя и гендиректора медиахолдинга «Дождь» (признан СМИ-иноагентом) Наталью Синдееву.

До этого, 21 октября, Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов продюсера Александра Роднянского. Также в перечень были включены колумнист Руслан Габбасов, экс-глава штаба блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в Чебоксарах Семен Кочкин, глава «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев и журналисты Татьяна Фельгенгауэр, Катерина Босов и Александр Плющев.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Был введен единый реестр иноагентов, а также был установлен порядок включения и исключения лиц из этого перечня.

Как следует из документа, иноагентом может быть признано любое юрлицо, в том числе иностранное, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности РФ, которые могут использоваться против безопасности России, а также распространяют информацию или финансируют такую деятельность.

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