Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов продюсера Роднянского и еще семь человек

Министерство юстиции РФ внесло в реестр физлиц-иноагентов продюсера Александра Роднянского и еще семь человек. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 21 октября.

В список, помимо Роднянского, были включены колумнист Руслан Габбасов, экс-глава штаба блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в Чебоксарах Семен Кочкин, глава «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев и журналисты Татьяна Фельгенгауэр, Катерина Босов и Александр Плющев.

Также сообщается, что в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента (СМИ-иноагентов), включен журналист Михаил Зыгарь.

Ранее в этот день сообщалось о внесении в список СМИ-иноагентов ООО «Иновещание», учрежденное политологом Валерием Соловьем, ранее также включенным в данный реестр.

14 октября сообщалось о включении в список СМИ-иноагентов кинокритика Антона Долина. Кроме него, в список попали журналисты Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло и Наталия Телегина.

7 октября Минюст признал СМИ-иноагентом писателя Дмитрия Глуховского. Помимо него, в реестр было включено еще два человека — социолог Искандэр Ясавеев и общественный деятель из Бурятии Евгения Балтатарова.

Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Был введен единый реестр иноагентов, а также был установлен порядок включения и исключения лиц из этого перечня.

Кроме того, документом определятся, что иноагентом может быть признано любое юрлицо, в том числе иностранное, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности РФ, которые могут использоваться против безопасности России, а также распространяют информацию или финансируют такую деятельность.