Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов Котрикадзе и Синдееву

Минюст РФ включил в реестр физлиц-иноагентов журналистку Екатерину Котрикадзе и основателя и гендиректора медиахолдинга «Дождь» (признан СМИ-иноагентом) Наталью Синдееву. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, опубликованном 28 октября.

Как уточняется, и Котрикадзе, и Синдеева вели политическую деятельность. Иностранное финансирование они получали из Украины.

21 октября Минюст внес в реестр физлиц-иноагентов продюсера Александра Роднянского. Также в перечень были включены колумнист Руслан Габбасов, экс-глава штаба блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в Чебоксарах Семен Кочкин, глава «Трансперенси Интернешнл – Россия» Илья Шуманов, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев и журналисты Татьяна Фельгенгауэр, Катерина Босов и Александр Плющев.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность иностранных агентов. Был введен единый реестр иноагентов, а также был установлен порядок включения и исключения лиц из этого перечня.

Как следует из документа, иноагентом может быть признано любое юрлицо, в том числе иностранное, объединение лиц или физлицо, если они получают иностранную поддержку или «находятся под иностранным влиянием» и ведут политическую деятельность, сбор сведений в области военно-технической деятельности РФ, которые могут использоваться против безопасности России, а также распространяют информацию или финансируют такую деятельность.