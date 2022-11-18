Снегопад не повлиял на движение поездов «Аэроэкспресса»

Непогода не повлияла на график движения экспресс-автобусов и поездов компании «Аэроэкспресс» в столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково. Об этом пресс-служба перевозчика сообщила в пятницу, 18 ноября.

«Компания регулярно принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения и комфортного обслуживания пассажиров в поездах, экспресс-автобусах и терминалах вне зависимости от погодных условий», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что ежегодно перед зимним сезоном проводят плановую проверку автобусов, электропоездов и терминалов, в рамках которой их подготавливают к работе в условиях низких температур. Комфортную температуру в подвижном составе и терминалах постоянно поддерживают климатические системы и тепловые завесы, передает агентство городских новостей «Москва».

Пассажирам рекомендовали ожидать посадку в поезд в пассажирских терминалах, где поддерживается комфортная температура и проводится регулярная уборка. Также в терминалах, автобусах и электропоездах можно согреться горячими напитками.

Ранее в этот день в департаменте транспорта Москвы сообщили, что в городе идет местами снег, видимость ограничена. Загруженность дорог в столице достигла девяти из 10 баллов. Движение осложняют низкие скорости и мелкие ДТП.

Накануне водителей в Москве предупредили о затруднениях на дорогах из-за снега. Автомобилистам напомнили, что езда на летней резине в холодное время опасна и чревата авариями.