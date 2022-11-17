Московских водителей призвали к внимательности за рулем из-за снега

Водителей в Москве предупредили о затруднениях на дорогах из-за ожидающегося снега. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщила пресс-служба столичного дептранса в своем Telegram-канале.

Загруженность столичных дорог оценивается в 7 баллов: в городе идет снег. Движение осложняют низкие скорости и мелкие ДТП. Водителям напомнили, что езда на летней резине в холодное время опасна и чревата авариями.

Автомобилистов попросили быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты, отмечает агентство городских новостей «Москва». В дептрансе напомнили, что тормозной путь зимой существенно увеличивается.

Первый снег выпал в Москве и области накануне, 16 ноября. Аномально теплые ноябрьские выходные сменились по-настоящему зимней погодой. По прогнозам синоптиков температура в Москве во второй половине недели снизится до –8 градусов, ожидаются снежные метели. Высота снежного покрова может достигнуть 10–15 см, а на юге области — до 20 см, пишет REGNUM.

Власти просят водителей сменить резину на зимнюю, если они еще этого не сделали, или воспользоваться общественным транспортом, сообщает телеканал «Звезда».

Также в среду Гидрометцентр РФ предупредил о надвигающейся на столичный регион метели. В Москве и области введен желтый уровень погодной опасности.

«Метель, заносы на дорогах, гололедица. Сильный снег, обледенение. Период предупреждения — с 21 часа 17 ноября до 09 часов 19 ноября», — приводит НСН слова синоптиков.

16 ноября сообщалось, что свыше 850 единиц техники вышли на улицы Московской области после снегопада. В Подмосковье выпало не менее 5 см снега. Инспекторы ГУСТ отметили нормативный выход техники для уборки дворов и общественных пространств в Балашихе, Реутове, Химках, Воскресенске, Чехове, Жуковском, Бронницах, Ленинском округе, Электростали, Серпухове и Орехово-Зуеве, сообщает телеканал «360».

Коммунальные службы столицы также подготовились к сильной метели. На дороги города еще накануне вышла спецтехника. Дороги и тротуары очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами.