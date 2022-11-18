Пробки в Москве достигли девяти баллов

Загруженность дорог в Москве вечером в пятницу, 18 ноября, достигла девяти из 10 баллов. Это следует из информации сервиса «Яндекс. Пробки».

По состоянию на 17:53, затруднено движение почти по всему Садовому кольцу. Также отмечается снижение скорости автомобильного потока на центральных столичных улицах – Лубянке, Мясницкой, Тверской и других.

Как уточняют в департаменте транспорта Москвы, в городе идет местами снег, видимость ограничена. Кроме того, движение осложняют низкие скорости и мелкие ДТП.

По данным дептранса, основные пробки наблюдаются в настоящее время в центре, на ТТК и МКАД и в местах проведения строительных работ.

Там также порекомендовали пользоваться городским транспортом, который работает штатно.

Ожидается, что движение станет свободней после 20:00.

Накануне водителей в Москве предупредили о затруднениях на дорогах из-за снега. Автомобилистам напомнили, что езда на летней резине в холодное время опасна и чревата авариями.