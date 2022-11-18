«Формула-1» объявила о запуске женской серии

«Формула-1» аннонсировала создание новой гоночной серии для женщин F1 Academy, целью которой будет развитие и подготовка молодых гонщиц к переходу в более серьезные чемпионаты. Об этом сообщает F1news в пятницу, 18 ноября.

Первые гонки в рамках новой гоночной серии, в которых примут участие 15 участниц из пяти женских команд, уже участвующих в соревнованиях «Формулы-2» и «Формулы-3», намечены на 2023 год.

Сообщается, что команды будут использовать шасси Tatuus T421.

Моторы мощностью 165 лошадиных сил для данной серии будет поставлять Autotecnica.

Поставщиком шин станет итальянская компания Pirelli, отмечается в материале.

Первый сезон F1 Academy будет состоять из семи этапов, на каждом из которых будет проведено по три гонки.

5 октября стало известно, что компания Porsche во главе с генеральным директором Оливером Блюме приняла решение полностью отказаться от участия в «Формуле-1». Весной текущего года совет директоров Volkswagen Group, куда входит Porsche, одобрил гоночную программу компании. Специалисты были уверены в том, что Porsche будет строить гоночные моторы с 2026 года для Red Bull. Разлад произошел из-за того, что к Red Bull стала проявлять внимание Ferrari. Вначале между сторонами возникли некоторые трения из-за разных взглядов на совместное будущее. В итоге Porsche заявила об отказе от сотрудничества.