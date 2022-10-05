СМИ сообщили об окончательном отказе Porsche от участия в «Формуле 1»
Компания Porsche пришла к выводу, что не будет принимать участие в гонках «Формулы 1» после несостоявшегося альянса с Red Bull. Об этом 5 октября сообщил ресурс Motorsport.
Porsche во главе с генеральным директором Оливером Блюме принял решение полностью отказаться от участия в «Формуле 1».
Весной текущего года совет директоров Volkswagen Group, куда входит Porsche, одобрил гоночную программу компании. Специалисты были уверены в том, что Porsche будет строить гоночные моторы с 2026 года для Red Bull.
Разлад произошел из-за того, что к Red Bull стала проявлять внимание Ferrari. Вначале между сторонами возникли некоторые трения из-за разных взглядов на совместное будущее. В итоге Porsche заявила об отказе от сотрудничества.
15 октября 2022 года заканчивается период регистрации новых производителей моторов на следующий технический цикл, который стартует в 2026 году.
Еще одна марка Volkswagen Group — Audi — уже подала формальную заявку на производство гоночных двигателей, однако ожидаемый альянс Audi с командой Sauber пока не получил официального подтверждения.
30 сентября стало известно, что Audi намерена обкатать спортивную версию электровнедорожника Audi RS Q6 E-Tron мощностью свыше 600 л.с. на гоночном треке Нюрбургринг. Специалисты предположили, что у спортверсии будут два электродвигателя. Вполне вероятно, что Audi увеличат суммарную мощность моторов до 637 л.с. Модель получит некоторые тонкие настройки по стилю, чтобы отличаться от более прозаичных версий Q6.