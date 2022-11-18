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Путин обсудил по телефону с эмиром Катара торгово-экономическое сотрудничество

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани торгово-экономическое сотрудничество и совместные инвестпроекты. Об этом сообщила 18 ноября пресс-служба Кремля.

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В разговоре стороны подтвердили, что две страны заинтересованы в более тесной координации в энергетике.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая дальнейшую реализацию совместных проектов в инвестиционной и инфраструктурной областях. Подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении тесной координации в энергетической сфере, в том числе в целях обеспечения необходимого баланса и стабильности на глобальном газовом рынке», — говорится в сообщении пресс-службы.

13 октября Путин и Аль Тани провели встречу на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество в политической, торгово-инвестиционной, спортивной, гуманитарной и других сферах. Обсуждался и ряд международных тем, включая ситуацию на глобальном энергетическом рынке, а также деятельность совместной рабочей группы по подготовке к чемпионату мира по футболу.

Путин в телефонном разговоре также пожелал эмиру Катара успеха в проведении чемпионата, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Днем ранее Путин отметил, что мир становится многополярным и в Азии крепнут новые центры силы. Он обратил внимание, что страны Азии становятся локомотивом мировой экономики.

В начале сентября сообщалось, что власти Катара решили облегчить условия въезда для иностранных туристов. Теперь в страну могут приезжать путешественники вне зависимости от того, вакцинированы они или нет.

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