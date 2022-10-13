Путин пожелал эмиру Катара успеха в проведении ЧМ по футболу

Президент России Владимир Путин пожелал эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани 13 октября во время отдельной встречи на полях многостороннего саммита в Астане успеха в проведении чемпионата мира по футболу.

«Все, что мы можем с точки зрения передачи опыта подготовки к чемпионату мира по футболу, мы тоже делаем, вы это знаете», — сказал президент.

Он отметил, что стороны уже обсудили этот вопрос и пожелал властям Катара успехов в проведении мероприятия.

Также российский лидер отметил, что будет рад видеть катарского правителя в России.

«Мы очень рады, вся наша делегация рада видеть наших друзей из Катара. Мы уже начали с вами практически обсуждать текущие вопросы за рабочим обедом. Хочу сказать, что очень рад вас снова видеть», — сказал Путин.

Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество в политической, торгово-инвестиционной, спортивной, гуманитарной и других сферах. Обсуждался и ряд международных тем, включая ситуацию на глобальном энергетическом рынке, а также деятельность совместной рабочей группы по подготовке к чемпионату мира по футболу, который пройдет в Катаре в конце этого года.

Ранее в четверг в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путин отметил, что мир становится многополярным, и в Азии крепнут новые центры силы. Он обратил внимание, что страны Азии становятся локомотивом мировой экономики.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Мировое первенство впервые пройдет в зимнее время года, причиной стала сильная летняя жара в Катаре, отмечает «Спорт-Экстресс».

Также чемпионат станет первым, проведенным в арабском мире. Матчи финала будут сыграны на 8 стадионах в 5 городах — в Дохе, Ар-Райяне, Лусаиле, Аль-Хоре и Аль-Вакре, все арены введены в эксплуатацию в 2021 году.

В начале сентября власти Катара решили облегчить условия въезда для иностранных туристов. Теперь в страну могут приезжать путешественники вне зависимости от того, вакцинированы они или нет.