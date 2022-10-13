Реклама
Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о риске третьей мировой войны из-за действий Запада
Пресс-релизы
Глава Минэнерго и президент Татарстана обсудили развитие ТЭК региона
Общество
Возобновлено движение электропоездов по Крымскому мосту
Мир
Турция призвала Финляндию соблюдать меморандум о членстве в НАТО
Мир
Лидеры стран СВМДА решили преобразовать форум в международную организацию
Экономика
«Транснефть» заявила о плановой поставке нефти в Польшу и ФРГ после ЧП на «Дружбе»
Общество
Более 400 боевиков «Азова» доставили в разные СИЗО в РФ
Экономика
Путин призвал пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы
Мир
Делегацию РФ не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке в Париже
Мир
В Китае указали на разочарование Европы в США из-за цен на газ
Политика
В ГД назвали фантазиями слова Резникова о присоединении Украины к НАТО де-факто
Происшествия
В Запорожской области задержан передававший данные о российских военных житель

Путин пожелал эмиру Катара успеха в проведении ЧМ по футболу

0
Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин пожелал эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани 13 октября во время отдельной встречи на полях многостороннего саммита в Астане успеха в проведении чемпионата мира по футболу.

«Все, что мы можем с точки зрения передачи опыта подготовки к чемпионату мира по футболу, мы тоже делаем, вы это знаете», — сказал президент.

Он отметил, что стороны уже обсудили этот вопрос и пожелал властям Катара успехов в проведении мероприятия.

Также российский лидер отметил, что будет рад видеть катарского правителя в России.

«Мы очень рады, вся наша делегация рада видеть наших друзей из Катара. Мы уже начали с вами практически обсуждать текущие вопросы за рабочим обедом. Хочу сказать, что очень рад вас снова видеть», — сказал Путин.

«Мы хотим извлечь выгоду из успешного опыта России в организации ЧМ»
Посол Катара в Москве Ахмед бен Насер Аль Тани — о вакцинации гостей мундиаля в 2022-м и встрече эмира страны с президентом РФ

Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество в политической, торгово-инвестиционной, спортивной, гуманитарной и других сферах. Обсуждался и ряд международных тем, включая ситуацию на глобальном энергетическом рынке, а также деятельность совместной рабочей группы по подготовке к чемпионату мира по футболу, который пройдет в Катаре в конце этого года.

Ранее в четверг в ходе саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путин отметил, что мир становится многополярным, и в Азии крепнут новые центры силы. Он обратил внимание, что страны Азии становятся локомотивом мировой экономики.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Мировое первенство впервые пройдет в зимнее время года, причиной стала сильная летняя жара в Катаре, отмечает «Спорт-Экстресс».

Также чемпионат станет первым, проведенным в арабском мире. Матчи финала будут сыграны на 8 стадионах в 5 городах — в Дохе, Ар-Райяне, Лусаиле, Аль-Хоре и Аль-Вакре, все арены введены в эксплуатацию в 2021 году.

В начале сентября власти Катара решили облегчить условия въезда для иностранных туристов. Теперь в страну могут приезжать путешественники вне зависимости от того, вакцинированы они или нет.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022