Астрономы предупредили о магнитной буре 20 ноября

Магнитная буря ожидается на Земле 20 ноября. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) в пятницу, 18 ноября.

Согласно прогнозам, буря будет относиться к категории G1 (слабые возмущения). Магнитосфера также будет возбужденной 19, 21 и 22 ноября, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого магнитные бури фиксировались на Земле в конце октября и первой декаде ноября, пишет «Москва 24».

2 ноября ученые Технического университета Дании с помощью необычного эксперимента решили напомнить о важной роли геомагнитного поля Земли. Для этого они установили на площади Сольбьерг в Копенгагене динамики и транслировали звуки, которые издает магнитное поле планеты.

Ранее терапевт и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин рассказывал «Известиям», что магнитная буря после солнечного затмения оказывает влияние на людей, имеющих определенные заболевания. Здоровый человек не ощущает на себе влияние магнитных бурь.