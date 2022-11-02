Датские ученые напугали прохожих «криками» магнитного поля Земли

Ученые Технического университета Дании с помощью необычного эксперимента решили напомнить о важной роли геомагнитного поля Земли. Для этого они установили на площади Сольбьерг в Копенгагене динамики и транслировали звуки, которые издает магнитное поле планеты.

Как сообщает 31 октября MSN News, прохожие были изрядно напуганы аудиоинсталляцией. По мнению очевидцев, услышанные ими звуки были довольно неприятными, напоминавшими «инфернальный гул», грохот и скрежет. Размещенные под землей громкоговорители три раза в день выводили аудиозапись в воздушное пространство.

Для того чтобы эксперимент получился, физики воспроизвели звучание магнитного поля, которое записали во время вспышки на Солнце 3 ноября 2011 года. Ученые отметили, что если последствия солнечных бурь, когда магнитосфера Земли вступает во взаимодействие с радиацией Солнца, жителям планеты нравится наблюдать в виде красивых полярных сияний, то звуки, которые при этом издает магнитное поле планеты, знакомы лишь представителям научного мира.

«Мы настроили систему так, чтобы каждый динамик демонстрировал, как магнитное поле Земли колебалось за последние 100 тыс. лет. Грохот магнитного поля сопровождается изображением геомагнитной бури, возникшей в результате солнечной вспышки в ноябре 2011 года, и это действительно звучит довольно пугающе», — сообщили исследователи.

9 октября сообщалось, что КНР успешно произвела запуск усовершенствованного солнечного телескопа «Куафу-1». «Куафу-1» будет использоваться для исследования природы солнечных вспышек, а также выбросов в космос и магнитного поля Солнца. Кроме этого, телескоп будет передавать данные для прогнозирования космической погоды.