Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Северодонецка из систем HIMARS
Мир
Зеленский заявил о войне до возвращения Донбасса и Крыма
Мир
В США поприветствовали возобновление участия России в зерновой сделке
Мир
Захарова призвала Трасс ответить на сообщения об утечках из ее телефона
Новости компаний
Группа «Россети» обеспечит энерготранзит для развития Транссиба
Мир
Москва ждет от Киева готовности к переговорам с учетом территориальных реалий
Происшествия
Маршрутка с 12 пассажирами перевернулась в Омской области
Мир
Премьер-министр Дании Фредериксен подала в отставку
Мир
Захарова сообщила о получении РФ гарантий безопасности зернового коридора
Мир
Путин изложил президенту Индонезии подходы РФ по зерновой сделке
Мир
В ООН поприветствовали возвращение России к участию в зерновой сделке
Экономика
Путин 3 ноября обсудит с правительством поддержку инвестиций в РФ

Датские ученые напугали прохожих «криками» магнитного поля Земли

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые Технического университета Дании с помощью необычного эксперимента решили напомнить о важной роли геомагнитного поля Земли. Для этого они установили на площади Сольбьерг в Копенгагене динамики и транслировали звуки, которые издает магнитное поле планеты.

Музыка, монеты, порно: что еще земляне отправляют инопланетянам
И почему космические послания гораздо больше говорят нам о нас самих, чем расскажут пришельцам о человечестве

Как сообщает 31 октября MSN News, прохожие были изрядно напуганы аудиоинсталляцией. По мнению очевидцев, услышанные ими звуки были довольно неприятными, напоминавшими «инфернальный гул», грохот и скрежет. Размещенные под землей громкоговорители три раза в день выводили аудиозапись в воздушное пространство.

Для того чтобы эксперимент получился, физики воспроизвели звучание магнитного поля, которое записали во время вспышки на Солнце 3 ноября 2011 года. Ученые отметили, что если последствия солнечных бурь, когда магнитосфера Земли вступает во взаимодействие с радиацией Солнца, жителям планеты нравится наблюдать в виде красивых полярных сияний, то звуки, которые при этом издает магнитное поле планеты, знакомы лишь представителям научного мира.

«Мы настроили систему так, чтобы каждый динамик демонстрировал, как магнитное поле Земли колебалось за последние 100 тыс. лет. Грохот магнитного поля сопровождается изображением геомагнитной бури, возникшей в результате солнечной вспышки в ноябре 2011 года, и это действительно звучит довольно пугающе», — сообщили исследователи.

9 октября сообщалось, что КНР успешно произвела запуск усовершенствованного солнечного телескопа «Куафу-1». «Куафу-1» будет использоваться для исследования природы солнечных вспышек, а также выбросов в космос и магнитного поля Солнца. Кроме этого, телескоп будет передавать данные для прогнозирования космической погоды.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022