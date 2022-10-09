Китай запустил улучшенный космический телескоп для исследования Солнца

КНР успешно произвела запуск усовершенствованного солнечного телескопа «Куафу-1». Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщило агентство «Синьхуа».

Запуск ракеты-носителя CZ-2D состоялся в 07:43 по пекинскому времени (02:43 мск) с космодрома Цзюцюань на севере Китая. Космический телескоп успешно вышел на заданную орбиту.

«Куафу-1» будет использоваться для исследования природы солнечных вспышек, а также выбросов в космос и магнитного поля Солнца. Кроме этого, телескоп будет передавать данные для прогнозирования космической погоды.

Ранее, в апреле, в журнале Nature сообщалось, что КНР запустит на орбиту станцию с телескопами для поиска двойников Земли. Уточнялось, что китайские астрономы желают найти как минимум 12 экзопланет, похожих на Землю.

Тогда же заместитель главы китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа заявлял о намерении Китая приступить к борьбе с астероидами в ближайшие несколько лет. К концу 2025–2026 годов, по словам У Яньхуа, китайские специалисты постараются приступить к испытанию технологий наблюдения с близкого расстояния за каким-либо астероидом, представляющим угрозу для Земли.