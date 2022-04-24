Китай подготовит программу по борьбе с опасными для Земли астероидами

В ближайшие несколько лет китайское национальное космическое управление (CNSA) планирует приступить к нейтрализации астероидов, опасных для Земли. Об этом сообщил в воскресенье, 24 апреля, заместитель главы ведомства У Яньхуа.

«Мы постараемся к концу 14-й пятилетки (2021–2025. — Ред.) либо в 2025–2026 годах приступить к испытанию технологий наблюдения с близкого расстояния за каким-либо астероидом, представляющим угрозу для Земли. При их помощи мы осуществим столкновение, в результате которого это небесное тело сместится со своей орбиты», — цитирует его Центральное телевидение Китая.

У Яньхуа рассказал, что Китай планирует создать систему наземного и космического базирования, которая будет заранее оповещать об объектах, представляющих опасность для Земли.

«Тем самым Китай вновь внесет свой вклад. Благодаря этому человечество будет по-настоящему противодействовать угрозе, которую астероиды представляют для Земли», — добавил замглавы CNSA.

Так, 15 мая мимо Земли пролетит астероид 2009 JF1. По информации «Роскосмоса», он пролетит на безопасном состоянии — 23 млн км. С такой дистанции астероид можно будет увидеть только с помощью самых больших наземных телескопов.

Также в NASA сообщили, что астероид 2022 AE1, который обнаружили американские ученые 6 января, может столкнуться с Землей летом 2023 года. По словам ученых, он имеет максимальный риск столкновения с Землей из всех других околоземных объектов. Диаметр астероида составляет 70 м. Он движется со скоростью 19,83 км/с. Объект находится в пределе возможности наблюдения для крупных телескопов.