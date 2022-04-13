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Китай запустит в космос телескопы для поиска двойников Земли

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КНР запустит на орбиту станцию с телескопами для поиска экзопланет, похожих на Землю. Информация об этой миссии появилась в среду, 13 апреля, в журнале Nature.

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Отмечается, что план этого проекта в деталях будет обнародован китайскими учеными в течение месяца.

Целью Китая является изучение Вселенной за пределами Солнечной системы. Для этого страна хочет до 2026 года запустить орбитальный аппарат Earth 2.0. Сообщается, что финальная миссия — найти такую планету, размеры которой, а также гравитация, количество воды и температура будут аналогичными параметрам Земли. Издание сообщает, что спонсором проекта выступит Китайская академия наук. Отмечается, что сейчас ученые заканчивают проектировать в рамках раннего этапа.

На Earth 2.0 установят семь телескопов. Шесть из них будут направлены в район созвездий Лебедя и Лиры, в тот же сектор, который изучал телескоп NASA Kepler.

«Поле зрения Kepler – удобная цель, поскольку у нас уже есть хорошие данные оттуда. Наш спутник будет в 10-15 раз мощнее Kepler», — рассказывает глава проекта Цзянь Гэ, работающий в Шанхайской астрономической обсерватории.

Седьмым будет телескоп, благодаря которому можно будет искать планеты-сироты, которые не вращаются вокруг Солнца.

Астрономы КНР желают найти как минимум 12 двойников Земли.

30 марта Китай вывел на орбиту три спутника «Тяньпин-2» для корректировки модели распределения орбитальных параметров. Об этом рассказала Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC). Запуск прошел в 10:29 по местному времени (05:29 мск) при помощи ракеты CZ-11 («Чанчжэн-11») с космодрома Цзюцюань на севере страны.

27 февраля сообщалось, что Китай вывел на орбиту спутник наблюдения Земли L-SAR 01B с целью мониторинга сейсмической активности, оползней и геологической среды.

26 февраля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Китай подписали ряд документов по исследованию Луны. Он добавил, что также ведутся переговоры с Турцией, Бразилией и другими странами, а также с Европейским космическим агентством.

В прошлом году первый китайский марсоход «Чжужун» исследовал Марс, а также в 2018 году была выведена на орбиту китайская космическая станция «Тяньгун».

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