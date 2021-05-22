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Китайский марсоход «Чжужун» приступил к исследованию планеты

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Китайский марсоход «Чжужун» успешно сошел с платформы и приступил к исследованию Марса. Об этом в субботу, 22 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

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«Марсоход «Чжужун» успешно покинул посадочную платформу, достиг поверхности Марса и приступил к исследованию», — говорится в сообщении.

15 мая заместитель главы NASA Томас Зурбухен поздравил Китай с успешной посадкой зонда на поверхность Марса. Он отметил, что с нетерпением ждет важного вклада, который внесет эта миссия в понимание человечеством Красной планеты.

Китайский космический аппарат для изучения Марса «Тяньвэнь-1» совершил посадку на Красной планете ранее в тот же день. Ровер сел на заранее выбранной зоне на юге равнины Утопия. Аппарат впервые оставил китайский след на Марсе.

«Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля 2020 года с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан.

Главная цель миссии — в обнаружении возможных признаков жизни на Марсе, а также помощь в исследовании вопроса о будущих изменениях этих условий. Это поможет ученым понять, станет ли планета пригодна для жизни людей.

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