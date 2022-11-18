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Минтранс сообщил о неготовности полностью «открывать небо» в Пулково

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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В условиях ограничения недружественными странами воздушного пространства для российских перевозчиков предоставление неограниченных прав полетов без получения ответных шагов нецелесообразно. Об этом сообщили «Известиям» 18 ноября в пресс-службе Минтранса, комментируя просьбы аэропорта Пулково ввести полный режим «открытого неба».

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К тому же в ведомстве пока не видят интереса на запуск новых рейсов со стороны самих иностранных перевозчиков Азии и Ближнего Востока, следует из ответа пресс-службы министерства.

«Предусмотренные межправсоглашениями о воздушном сообщении (СВС. — Ред.) со странами Ближнего Востока и Азии права полетов позволяют авиакомпаниям начать полеты буквально на следующий день после подачи заявления. Отсутствие же полетов говорит об экономической нецелесообразности таких рейсов», — добавили в Минтрансе.

В случае поступления конкретных запросов от иностранных перевозчиков на рейсы в Пулково сверх установленных сейчас ограничений Минтранс рассмотрит их в установленном порядке, с соблюдением интересов отрасли, при этом отстаивая интересы отечественных авиакомпаний, сообщили «Известиям» в министерстве.

«Таким образом, для возможности рассмотрения вопроса о введении режима «открытого неба» аэропортам необходимо проводить работу по тщательному анализу рынка, созданию привлекательных условий для авиакомпаний и в первую очередь приглашать отечественные авиакомпании к выполнению рейсов», — заключили в министерстве.

Как сообщали «Известия» накануне, санкт-петербургский аэропорт Пулково решил попросить Минтранс ввести в аэропорту режим «открытого неба», распространив его на страны Азии и Ближнего Востока. Такой режим позволил бы авиакомпаниям из иностранных государств летать в РФ, даже если российский перевозчик не будет запускать собственный рейс по этому же маршруту (при обычном режиме соблюдается принцип паритета).

По словам гендиректора оператора аэропорта Леонида Сергеева, Пулково уже провело стратегические встречи с авиакомпаниями из Турции, Бахрейна, ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии, Омана, Вьетнама и Индии и видит потенциал притока туристов из этих стран.

С февраля ряд стран на фоне геополитической обстановки закрыл небо для российских авиакомпаний, в том числе ввели ограничения Великобритания и страны ЕС.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 28 февраля заявил, что Москва ответит на такие действия зарубежных государств. В тот же день Росавиация сообщила, что ограничила полеты над российской территорией для перевозчиков ряда стран.

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