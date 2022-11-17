Пулково попросит Минтранс дать преференции зарубежным перевозчикам для полетов в РФ

Руководство Пулково попросит Минтранс ввести в аэропорту режим «открытого неба», распространив его на страны Азии и Ближнего Востока. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС) Леонид Сергеев.

Режим «открытого неба» позволяет авиакомпаниям из иностранных государств летать в РФ, даже если российский перевозчик не будет запускать собственный рейс по этому же маршруту (при обычном режиме соблюдается принцип паритета).

По словам Сергеева, ранее в Пулково уже действовал режим седьмой степени «свободы воздуха» (разрешает полеты авиакомпаниям между двумя государствами без посадки в стране регистрации авиакомпании). Его вводили только для стран Европы, напомнил он.

Сейчас же аэропорт просит либерализовать или отменить так называемые межправительственные соглашения о воздушном сообщении, в которых и закреплен принцип паритета, и ввести полный режим «открытого неба».

Пулково уже провело стратегические встречи с авиакомпаниями из Турции, Бахрейна, ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии, Омана, Вьетнама и Индии, уточнил «Известиям» Леонид Сергеев. Но аэропорт видит потенциал притока туристов и из других стран: в презентации Пулково на сессии «Транспортной недели» в качестве будущих партнеров указаны государства Латинской Америки, Северной Африки, Персидского залива, СНГ, Юго-Восточной Азии.

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Рейс, два, три: Пулково просит преференций зарубежным перевозчикам для полетов в РФ