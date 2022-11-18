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Путин выразил соболезнования родным президента ФФКР Горшкова

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося советского фигуриста, президента Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александра Горшкова. Текст телеграммы в пятницу, 18 ноября, опубликован на сайте Кремля.

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«Уважаемые Ирина Ивановна (супруга Александра Горшкова. — Ред.) и Юлия Александровна (дочь. — Ред.), искренне разделяю огромное горе, постигшее вашу семью, прошу принять слова глубокого соболезнования и поддержки. Ушел из жизни Александр Георгиевич Горшков — выдающийся спортсмен, талантливый, безгранично увлеченный любимым делом человек», — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что с именем Александра Горшкова связаны яркие страницы победной летописи отечественной школы фигурного катания, ее триумфы и достижения, а также первое в истории олимпийское золото в танцах на льду.

«Светлая память об Александре Горшкове — многолетнем руководителе российского фигурного катания на коньках и спортивном деятеле поистине мирового масштаба — навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех поклонников фигурного катания», — добавил президент в телеграмме.

Соболезнования в связи со смертью президента ФФККР также выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что на посту главы федерации Горшков многое сделал для сохранения и приумножения победных традиций фигурного катания в России.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова в возрасте 76 лет. По данным «Известий», ему стало плохо вечером накануне. Скорая доставила его в больницу с острым инфарктом миокарда, после чего Горшков попал в реанимацию.

Прощание с Горшковым состоится 20 ноября. Оно пройдет на Малой спортивной арене «Лужники» с 12:00 до 14:00.

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